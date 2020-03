Pelé: “Cristiano es el mejor del mundo”

Pelé señaló que el portugués es hoy en día superior a Lionel Messi

‘Edson Arantes Do Nacimiento’, Pelé, es considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, y por eso su opinión siempre genera mucha atención en el mundo del futbol, y ayer causó gran polémica, pues indicó que Cristiano Ronaldo es hoy el mejor jugador del mundo, por encima incluso de Lionel Messi o su compatriota Neymar: “Hoy por hoy, Cristiano es el mejor del mundo, aunque no hay que olvidarse de Messi. Sin embargo, Cristiano es más regular y Messi no es un goleador”, comentó en una entrevista al canal de Youtube ‘Pilhado’.

O ‘Rei señaló que piensa que él es el mejor de la historia: “s una pregunta difícil de responder. No puedes olvidar a Zico, Ronaldinho o Ronaldo. En Europa, a Beckenbauer, Cruyff, etc. Pero creo que Pelé era mejor que ellos, porque a todos los comparan conmigo”, sostuvo.

Por último, el brasileño resaltó la figura de sus padres y enfatizó en sus tres mundiales ganados: “Mi padre fue jugador, marcó cinco goles de cabeza en un partido y ese es el único récord que no batí. Pelé solo hay y habrá uno. Igual es porque Dios me quiere. Hubo un rey y habrá algunos príncipes. Pero gané tres campeonatos del Mundo”, finalizó.