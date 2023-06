Dani Alves declaró a la prensa por primera vez desde la prisión

Dani Alves está recluido en Penal en España

Dani Alves declaró desde la prisión, y rompe el silencio tras estar cinco meses detenido en espera del inicio del juicio desde que en enero de 2023 se ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario Brian II, en España. El brasileño es acusado de violación sexual contra una mujer en una discoteca de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022.

Niega acusación y perdona a su denunciante

En conversación con la periodista Maika Navarro, quien tuvo acceso al ex seleccionado del Scratch, declaró: “quiero que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrigada y en aquel baño, Hasta ahora se ha explicado un relato asustadizo de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice”.

Durante la entrevista, negó haber encerrado ni puesto pestillo en el baño a la denunciante, además indicó que casi todo el tiempo permaneció sentado y que no hubo situaciones de forcejeo ni obligó a hacer nada a nadie en contra de su voluntad, por lo que se declara inocente.

Dani envió un mensaje respecto de la mujer que lo acusa: “No se si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono. Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco”.

Pide perdón públicamente a su esposa

El jugador más ganador a nivel de equipos y selecciones piensa que alguien pudo influir en la joven para que lo denuncie, quien luego quiso rectificarse, sin saber cómo proceder. Y aprovecho para pedir perdón públicamente a su esposa, Joana Sanz, quién le brinda todo su apoyo en estos difíciles momentos.

Respecto de las distintas versiones y contradicciones en las que entró el ex Barcelona, aseveró que inicialmente intentó declarar pensando en no afectar a su esposa y a su familia, motivado por un instinto de protección de sus seres queridos. Acepta que esa noche hubo contacto de tipo sexual, pero de forma consentida por ambos.

