Dani Alves se sincera: “Me encanta Cristiano. Ahora sí puedo hablar”

El jugador brasileño, Dani Alves, confesó que cuando estaba en el Barcelona no podía conversar adecuadamente con Cristiano Ronaldo por un tema de rivalidad entre el equipo culé y el Real Madrid

Dani Alves es el jugador más ganador en toda la historia del fútbol. Muchos lo recuerdan por su pasado en el Barcelona, equipo con el que conquistó, literalmente todo. En el cuadro culé, el brasileño compartió vestuario con Lionel Messi, quien tuvo una rivalidad deportiva con Cristiano Ronaldo.

Al jugador brasileño, le tocó marcar al portugués en muchos partidos, generando así una rivalidad que se presentó durante muchos años. Sin embargo, Dani Alves tiene buenos recuerdos de Cristiano Ronaldo.

“Me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en Barça y Madrid parece que sí puedo hablar, porque siempre parecía que no podía. Cristiano ejemplifica, para todos nosotros que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir contra los mejores. Yo lo respeto muchísimo y tuve la oportunidad de decírselo”, manifestó el brasileño.

Finalmente, confesó sentirse muy identificado con él, ya que ambos se esforzaron mucho para llegar alto: “¿Cómo no voy a respetar a un tipo que lo consiguió todo con base en el trabajo, de echarle huevos? Me identifico con él, porque yo todo lo que hice en mi vida fue con base en eso”, finalizó.

Redactado por: Miguel Casana