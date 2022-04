Dani Alves: “Suerte del Real Madrid que no hemos llegado antes”

Dani Alves, lateral derecho del Barcelona, habló sobre los puntos perdidos del cuadro blaugrana en la Liga Santander

Dani Alves, lateral derecho del Barcelona, habló sobre los puntos perdidos del cuadro blaugrana en la Liga Santander. El experimentado futbolista señaló que el Real Madrid va ser campeón porque no se cruzaron con el mejor Barza.

Asegura que el cuadro blanco está teniendo suerte: “Suerte que no hemos llegado antes, hemos tardado en llegar. Suerte de ellos que no hemos llegado antes, hasta nuestro que no hemos llegado antes, competir con ellos de manera diferente, pero la vida es así, llegamos tarde y tuvimos que hacer un esfuerzo”, comentó Dani Alves al final del partido.

Sobre el encuentro ante el Real Sociedad: “Sabíamos que iba a ser un partido difícil. El estadio aprieta mucho el, equipo de ellos tiene mucha presión. La primera parte la teníamos un poco más controlada, después comenzamos a bajar la intensidad, pero hay que saber sufrir. En el fútbol cuesta mucho ganar, pero se gana”.

Finalizó su entrevista hablando sobre sus lesiones en está temporada: “No digo físico porque la mayoría de los problemas son articulares y no tiene mucho que ver. Lo que pasa es que la temporada llega a esa fase y el desgaste es importante”.