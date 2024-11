¡Daniel Ferreyra habló fuerte y claro contra Carlos Zambrano!

Daniel Ferreyra, alzó su voz para expresarse sobre todo lo que se viene especulando.

El experimentado arquero de Chankas CYC, Daniel Ferreyra, habló fuerte y claro sobre todo lo que se viene especulando previo a esta última fecha. A su vez, dio algunas palabras sobre las sentidas declaraciones de Carlos Zambrano, quien puso en tela de juicio el accionar de los de Andahuaylas.

«Las declaraciones de Carlos y de otros chicos, y lo que viene pasando, no tienen sentido. Insisto, yo no voy a entrar en una polémica y mucho menos con un crack como Zambrano, que me parece un tipo fantástico. Tengo la oportunidad de conocerlo a él y a amigos», señaló Daniel Ferreyra.

Por otro lado, también señaló que todo está mal en nuestro fútbol peruano, ya que, se pone en consideración otras cosas, menos lo que verdaderamente pasa. El guardameta, aduce que se vive del momento y no se ponen a pensar en lo que sucedió en las anteriores fechas. Cualquier equipo puede perder si está en una mala noche.

«Nos envolvemos todos y hacemos eco de cosas que no corresponden para hacer un análisis real. Cuando nosotros perdímos 4-0 en el Apertura, la ‘U’ había ganado 4-1 a Cristal la fecha anterior, posteriormente le había ganado 6-0 a Mannuci y a Comerciantes. Cuando tú ves el análisis real, fue un partido con errores, obviamente nuestros, después lo pudimos mejorar para estar en el puesto 10 como estamos hoy, salvando la categoría, pero es una lógica del juego que venia mostrando la ‘U’ que termino invicto de local. Por eso las declaraciones sin fundamento y sin sentido nos hace mal a todos», finalizó Daniel Ferreyra.

El arquero de Chankas CYC, confirmó que tanto él, como sus compañeros, saldrá a dejar la vida en la última fecha contra Universitario de Deportes pero que, a su vez, no le parece nada bien, el fixure que presenta la FPF, porque no se tiene en consideración los viajes y complicaciones que tienen los equipos de provincia. ¡Mucho ojo con eso!