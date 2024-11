¡Hay «Dibu» Martínez para rato!

«Dibu» Martínez, confirmó que podremos verlo bajo los tres palos por muchos años más.

El ganador del Trofeo Yashin, se pronunció luego de su logro. El «Dibu» Martínez, anunció, para felicidad de todos sus hinchas, que planea jugar por muchos años más y al más alto nivel, ya que, se viene preparando de la mejor manera para destacar en su puesto y ser uno de los mejores en el mismo.

“Hasta los 41, 42 años, tranquilamente. Voy a jugar hasta que me dé el cuerpo. Voy año a año y sé que con el trabajo y entrenamiento que hago mi cuerpo me va a dar. Mi curriculum siempre fue muy alto en la selección. Pero ahora jugando para este club estamos peleando por cosas buenas y también es momento de disfrutar”, señaló «Dibu» Martínez.

El mítico portero de la Selección Argentina, puso énfasis en sus declaraciones el gran nivel de Lionel Messi cuando se pone la albiceleste. A pesar de haberlo ganado todo y estar muy cómodo en su club y con su familia, dentro de la selección es uno más y es el primero en todos los trabajos.

También, comentó una novedad y alegría para los «Rojos de Avellaneda». El «Dibu» Martínez es hincha confeso de Independiente de Avellaneda y mencionó que, de regresar a Argentina en algún momento, no vestiría ni un color, más que la camiseta roja del equipo de sus amores.

“Si no es en Independiente, no jugaría en otro equipo del fútbol argentino. No jugué en primera y me fui joven cuando estaba en la academia. Pero no llevo ninguna espina. Me quedaría una espinita si no jugaba en la selección”, finalizó «Dibu Martínez, quien, actualmente, se encuentra muy cómodo en el Aston Villa de Inglaterra donde es figura indiscutible de la actual atracción de la Premier League.