¡Toni Kroos minimiza importancia al Balón de Oro!

Toni Kroos, muestra su desagrado con el Balón de Oro, minimizándole importancia.

Este lunes, se dio a conocer que Rodri era el acreedor del Balón de Oro pero, muchos futbolistas, se mostraron en contra del logro y es que, según todo el mundo fútbol, era Vini Jr. quien lo merecía. Es por eso que, Toni Kroos, voz autorizada para pronunciarse al respetacto, minimizó importancia al premio.

«Todo lo que rodea este trofeo es demasiado exagerado y sobrevalorado. Siempre consideré que no es algo importante. Desde lo más profundo de mi corazón, soy de la opinión de que a los galardones individuales no se les ha perdido nada en un deporte como es el fútbol», señaló Toni Kroos.

El volante alemán, aduce que, dentro del fútbol, es muy complicado que se le pueda otorgar tal premio a un solo jugador, ya que, el fútbol es un juego en conjunto y si un equipo gana o pierde, no es culpa de solo uno, sino porque todos, hicieron una mala presentación.

Puedes leer:

«Este tipo de cosas se pueden hacer en un deporte como el tenis, cuando es uno solo el que gana. Pero ya que existe, para mí hubiese sido lógico que se lo hubiese llevado Vini», sentenció Toni Kroos, quien, en su opinión, Vini Jr, debió ser el ganador del galardón, ante la necesidad de dárselo a alguien.

Total desconcierto que nos trajo la ceremonia del Balón de Oro, donde, antes de la ceremonia, ya se manejaba la información que Rodri era el acreedor del mismo, situación que conllevó que los jugadores del Real Madrid como Vini Jr, Bellingham y Carvajal, no asistan a la invitación al no estar de acuerdo con lo decidido. Toda una controversia por lo sucedido pero lo que debe primar, es que un premio, no determina a la persona, así que, seguramente, seguiremos viendo a las mega estrellas luchando por su sueños. ¡Que ruede el balón!