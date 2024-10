¡Toni Kroos recalcó que no volverá del retiro!

El volante Toni Kroos, aclaró que no volverá del retiro para vestirse de blanco otra vez.

Ante el bajo rendimiento del Real Madrid, sobre todo en el medio campo, los hinchas y los medios de comunicación, no han visto con malos ojos el regreso del retiro de Toni Kroos para que le de, nuevamente, jerarquía a esa volante y pueda ayudar al equipo a mejorar su nivel de juego.

“Mi marcha es inamovible, hay que aceptarlo y no tiene sentido decir: ¡Se ha ido! ¿Qué sentido tiene? No le hace ningún bien a nadie decir: ‘No está’”, declaró Toni Kroos, quien es consiente que si a dado un paso a costado es de manera definitiva y no dará marcha atrás en su decisión.

Como es de costumbre, el Real Madrid, viene pasando por una transformación en su plantilla con jugadores muy jóvenes que, aunque tienen mucho talento, aún tiene que ganar más batallas para poder siquiera, intentar alcanzar un poco lo hecho por anteriores jugadores blancos.

En palabras del propio ex jugador alemán, que se genere esa conexión y el equipo vuelta a brillar, es cuestión de tiempo. Todo cambio cuesta pero es necesario confiar en los jóvenes, ya que, serán ellos quienes sacarán el equipo adelante y llenarán de alegría y victorias a todos los hinchas.

“El Real Madrid se adaptó cuando se fueron Cristiano, Ramos… siempre se adaptó y siguió ganando. Hemos ganado dos veces la Champions sin, por ejemplo, los dos mencionados, aunque fueron muy importantes y son leyendas absolutas. Lo mismo va a pasar ahora”, añadió Toni Kroos.

El volante creativo, confía plenamente en los jugadores de turno que tienen la misión de mantener al Real Madrid en la posición que se merece. El Santiago Bernabéu, tendrá el honor de recibir a Kroos, por primera vez, luego de su retiro donde, seguramente, será muy ovacionado por toda la hinchada merengue. ¡Magia pura!