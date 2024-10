Ancelotti tras derrota del Real Madrid: “Hay que arreglar las cosas rápido”

El técnico italiano resaltó también el juego del equipo francés.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, mostró su preocupación tras la derrota por 1-0 frente al Lille en la jornada 2 de la Champions League, resaltando que el equipo no ofreció una buena imagen en el campo. Reconoció que Los Dogos jugaron mejor y que el Los Merengues tienen mucho que corregir de cara a su próximo compromiso.

“No ha sido un buen partido, porque esto es deporte. No hemos dado una buena sensación. Eso es lo que me preocupa más, pero podemos aprender. Hay que arreglar las cosas rápido, porque hay otro partido el sábado”, fueron las palabras del entrenador italiano.

Además, Ancelotti dijo: “Por suerte, no nos ha pasado muchas veces últimamente. Han jugado mejor que nosotros y nos han ganado. Nos ha costado entrar en juego, hemos tenido una oportunidad al final, pero no era merecido. Tenemos que aprender de lo que debemos mejorar. Creo que no es complicado”.

“Es difícil evaluar el partido de hoy. Todo ha salido bastante mal. El equipo estaba bastante compacto en la primera parte, pero nos ha costado ser más agresivos. Tenemos que ver las cosas con mente fría. No se puede tirar todo a la basura, pero hay que mejorar”, indicó el técnico de La casa blanca.

“No es suficiente hablarlo para arreglarlo, porque sería mucho más sencillo. Hay muchas cosas que mejorar, no es suficiente hablarlo. El equipo estaba mejorando y esto es una vuelta atrás”, finalizó el entrenado del Real Madrid.

