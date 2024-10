¡Darwin Nuñez le da la victoria al Liverpool en Champions League!

El uruguayo respondió con gol en su vuelta al once inicial

Imparables. Así es cómo arrancó el Liverpool tanto la Premier League como la Champions League, ya que venció con dificultades al RB Leipzig en la fecha 3 de la fase previa. Con un solitario gol de Darwin Nuñez, los ‘reds’ escalaron hasta el segundo puesto de la tabla de clasificaciones y se mantiene invicto como uno de los pocos equipos invictos, al igual que el Aston Villa y el Manchester City.

El conjunto dirigido por Arne Slot llegó a este encuentro luego de vencer por 2 a 1 al Chelsea en la Premier League, sin embargo, también contaba con bajas importantes como Alisson Becker y Diogo Jota. La ausencia del portugués fue bien aprovechada por el uruguayo Darwin Nuñez, quién puso su nombre en el marcador a los 27′. Un cabezazo de Salah dejó habilitado al ex Benfica quien sólo tuvo que empujarla ante el arco vacío.

Con este tanto, Nuñez marcó su segundo gol en la temporada, una campaña en la que disfrutó de pocos minutos desde la salida de Jurgen Klopp. Mientras que Salah, cuya renovación aún esta pendiente, sumó su tercera asistencia en la competición europea y la octava en todo lo que va de la 24/25.

El trámite del partido continuó parejo para ambos equipos, aunque con más oportunidades para el Liverpool que no pudo ampliar su ventaja en el marcador gracias a las intervenciones del portero rival, Péter Gulásic. El Leipzig no se quedó de brazos cruzados e intentó varias veces sorprender a los ‘reds’, sin embargo no les alcanzó para el empate y terminaron perdiendo en casa.

¿Cuáles son los siguientes rivales del Liverpool?

En esta edición de Champions League, en lugar de los tradicionales grupos de cuatro equipos, habrá una sola liga de 36 equipos. Cada equipo jugará ocho partidos en esta fase (cuatro en casa y cuatro fuera), enfrentándose a diferentes rivales seleccionados según su ranking y otros criterios de sorteo.

Con 3 jornadas disputadas, Liverpool tiene pendientes los siguientes encuentros:

vs Bayer Leverkusen (local)

vs Real Madrid (local)

vs Girona (visitante)

vs Lille (local)

vs PSV (visitante)

Puedes leer también: Raúl Ruidíaz y su mal momento en el Seattle Sounders