¡Gana pero no convence! ¿Qué pasa con Alianza Lima?

Alianza Lima, venció a Sport Huancayo 2-1, sumó de a tres pero no convence. ¿Porqué?

En el barrio de Matute, Alianza Lima, supo hacer la chamba, sobre todo en el primer tiempo, para imponerse rápidamente adelante en el marcador con dos goles de Paolo Guerrero pero, sobre todo, en el segundo tiempo, el «rojo matador» se adueñó del partido, hizo su juego y puso en peligro la victoria que parecía tranquila.

El primero tiempo, el partido parecía de maravilla, pues, Paolo Guerrero, puso adelante a Alianza Lima puso el primero a los 14 segundos de juego y, luego, el «Depredador» amplió el marcador a los 21 minutos. Sport Huancayo, alcanzó el gol del honor a los 30 minutos tras una desinteligencia en el fondo blanquiazul.

Analizando uno por uno el desempeño de los jugadores aliancistas, en el arco, Ángelo Campos, no tuvo contratiempos y lo único que se le puede reprochar, es la falta de comunicación con su defensor en el único gol de Sport Huancayo que llegó en el momento menos esperado.

Los tres del fondo, cumplieron a cabalidad, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Erick Noriega, se complementan cada vez mejor y son el punto más fuerte que tiene Alianza Lima. Los tres, están en tan buen nivel que el profesor Jorge Fossati, se convoca a la selección a toda la línea de tres íntima.

Uno de los problemas, están por las bandas. Juan Pablo Freytes, va bien para arriba pero en defensa, no es lo que se necesita y, con jugadores «pericoteros», sufre mucho. Por el otro sector, frente a Sport Huancayo, se vio la vuelta de Franco Zanellato que no tiene freno y es poco de asociarse.

En el medio campo, encontramos el mayor dolor de cabeza. Los tres de en medio, se ve que no congenian de la mejor manera, Sebastián Rodríguez, tiene buen pie pero su juego es muy lateral, Adrián Arregui es bastante agresivo pero en juego y como interior, no suma, por su parte, Catriel Cabello, hace varias fechas que no aporta nada. ¡Tremenda deuda!

Arriba, con los problemas anteriormente expuestos, Paolo Guerrero y Pablo Sabbag, tienen la tarea muy complicada. El juego que propone Alianza Lima, no ayuda al «Depredador» quien necesita que lo busquen y lo dejen de cara a gol; por su lado, el delantero de la selección de Siria, muestra mucho empeño pero ¿Y el gol? ¡Restan 9 puntos para conocer al campeón!.