Jorge Fossati habló tras la caída de Perú

El entrenador uruguayo cuestionó el primer penal a favor de Brasil.

Perú cayó 4-0 ante Brasil por la jornada 10 de las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Mané Garrincha. Esta es una derrota dura para las aspiraciones del equipo de Jorge Fossati, quien brindó unas palabras acerca del compromiso.

“No entiendo por qué cambió la opinión el árbitro porque él había hecho señas que sí vio el brazo, pero después de golpearle el cuerpo, y eso fue lo que pasó. No entiendo qué le mostró el VAR que lo hiciera cambiar”, fueron las palabras del entrenador de la selección peruana sobre el primer penal en contra de la Bicolor.

Cuando le consultaron sobre el rendimiento del equipo, comentó que la primera mitad fue mucho mejor. “Vi que el equipo de alguna manera se desdibujó, pero lo veo en el segundo tiempo. En el primer tiempo creo que hicimos un partido bastante sólido, muy táctico. Fueron muy pocas las situaciones que pudieron crear. Creo que Pedro (Gallese) hasta el penal no había intervenido. En el primer pase filtrado que nos pueden hacer sobreviene el penal”, señaló.

Acerca de las veces que Perú recibió un gol y no mejoró su rendimiento, Fossati dijo:“La última vez que nos pasó esto fue contra Ecuador y fue al inicio del segundo tiempo. Por ahí nos faltó mayor atrevimiento, mayor llegada, pero el resultado parcial se mantuvo. Esto que nos pasó hoy, si pongo un paralelo desde que yo estoy, fue ante el golpe de la expulsión de Miguel (Araujo) contra Canadá en la Copa América, que quisimos seguir jugando igual, pero no supimos ser pacientes y ordenarnos para que el rival no nos pudiera hacer lo que nos hizo hasta ahí”.

