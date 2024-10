Gallese: “Perú y la selección necesita de todos”

El portero Pedro Gallese señaló la situación que lleva Perú en las clasificatorias y en la sociedad

Pedro Gallese expresó su sentir por los enfrentamientos frente a Uruguay y Brasil en la fecha doble, asegurando un momento crucial para la selección peruana en las clasificatorias al Mundial del 2026. Asimismo, se refirió a los lesionados del equipo y criticó la disponibilidad del uruguayo Darwin Núñez ante Perú.

El arquero se refirió a los partidos que restan por jugar en el torneo: “Para Perú todos los partidos en este momento son vitales. El del viernes, el de Brasil, después la otra fecha FIFA que se nos viene. Tenemos que comenzar a sumar. Para eso necesitamos la unión del hincha, la unión del camerín. Creo que Perú y la selección necesita de todos en estos momentos”.

También comentó acerca de la presión de sumar y escapar de los últimos lugares de la competición para luchar por el repechaje: “La presión está, más allá de hacer los goles, es comenzar a sumar puntos. Hoy necesitamos tres puntos, estamos en casa. Tenemos que no solo jugar bien, sino que darlo todo y comenzar a sumar”.

Gallese lamentó no contar con las bajas para esta fecha doble, pero confía en el resto de sus compañeros: “Las bajas golpean un poco, pero hay compañeros con bastante ilusión de mostrarse, de ayudar a la selección, que todos queremos eso. Lucho ha venido con un dolor. Lo están tratando. Esperemos que se recupere pronto, y si lo tenemos, bienvenido”.

Finalmente, mostró su incomodidad por la habilitación de Núñez ante Perú: “Seguro que porque juega con nosotros le levantaron el castigo, no se sabe por qué. De repente si por ahí jugaba con otra selección no se sabe si hacían lo mismo. Pero Uruguay no solamente es un jugador, Uruguay es una selección fuerte, nosotros lo sabemos y tenemos que estudiar a todos”.