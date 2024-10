Zambrano: “Debemos de pensar en ganar todo en casa”

El exjugador de Boca Juniors dejó un mensaje esperanzador a los hinchas de la selección peruana.

Carlos Zambrano habló tras la dura caída de Perú 4-0 ante Brasil por la jornada 10 de las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Mané Garrincha. El defensor reconoció los errores cometidos y destacó la necesidad de ajustar para los próximos partidos.

“No podemos cometer esos errores, veníamos buscando un empate siendo realistas. No es la mejor selección de Brasil, pero nosotros tampoco pasamos por un buen momento. Ahora debemos de pensar en ganar todo en casa y afuera conseguir cuatro puntos, esto sigue”, señaló el jugador de Alianza Lima.

Sobre el resultado, el defensa central indicó: “No le encuentro excusa, cometimos errores tontos. No podíamos fallar pases en diagonal, ganamos todos y cuando perdemos lo hacemos todos. Nos duele el 4-0, aprovecharon los errores nuestros, no fueron muy superiores a nosotros. Si queremos seguir soñando no podemos volver a cometer estos errores”

“El otro día le dimos una alegría a la hinchada en casa, ahora debemos de seguir y pensar en ganar lo que viene. Faltan cuatro partidos en casa y cuatro de visita. Toca levantar la cara y pensar en lo que viene”, finalizó Zambrano.

