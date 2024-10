Messi no fija fecha para su retiro: “Quiero disfrutar más que nunca”

El jugador del Inter Miami brindó un espectáculo ante Bolivia.

Lionel Messi regresó al estadio Monumental con una actuación memorable: tres goles y dos asistencias en la aplastante victoria 6-0 de la selección de Argentina sobre Bolivia. Su rendimiento dejó en claro que, a sus 37 años, aún tiene mucho para dar y el retiro parece estar lejos de sus planes.

“Siempre es lindo venir acá. Hay una gran conexión con la gente, estamos disfrutando todo, nos encanta estar acá, jugar en la Argentina”, comentó la ‘Pulga’ al finalizar el encuentro, visiblemente emocionado por el recibimiento del público.

El capitán también habló sobre su futuro: “No me puse plazos para el retiro. Quiero disfrutar de esto, más que nunca quiero estar acá y sentir el cariño de la gente, porque pueden ser los últimos partidos. Me queda el final de la temporada y empezar el año que viene haciendo una buena pretemporada”. Aunque no fijó una fecha para el adiós, sus palabras revelan una reflexión sobre lo que podría ser el ocaso de su carrera.

Messi enfatizó la importancia del ambiente en el grupo y su amor por el fútbol: “A mí me mueve esto. Soy feliz con mis compañeros. A pesar de la edad, cuando estoy acá parezco un pibe por las boludeces que hago, me siento cómodo con este plantel”. El buen clima en la selección parece ser clave para mantenerlo motivado.

Finalmente, dejó claro que su continuidad dependerá de cómo se sienta física y mentalmente: “Mientras vea que me siento bien, pueda seguir ayudando y rindiendo como pretendo, seguiremos disfrutando”. Por ahora, la hinchada argentina puede seguir soñando con ver al capitán liderando al equipo un tiempo más.

