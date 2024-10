¡Leo Messi desaprueba estado del campo en Maturín por lluvias!

Leo Messi, alza su voz de protesta por mal estado del campo en Maturín.

Uno de los factores que no ayudaron para que la selección Argentina pueda desplegar su mejor juego, fue la fuerte lluvia que cayó en Maturín que hizo que el balón no pueda rodar como corresponde. Sobre esta situación, el capitán argentino, Leo Messi, alzó su voz de protesta ante lo vivido.

“Es muy difícil, el partido se hace trabado, muy feo. No pudimos dar dos pases seguidos. En el segundo tiempo, por derecha, quizás un poco más, pero es muy difícil jugar así”, declaró Lionel Messi, quien no pudo demostrar su genialidad por el mal estado del campo que dejó las lluvias.

Argentina está acostumbrado a presionar en todas sus líneas para recuperar rápido y comenzar a jugar con una velocidad sorprendente. La situación que presentó Maturín, obligó a Lionel Scaloni y compañía a a tomar otras medidas para lograr dominar el balón y sacar adelante el partido.

“La cancha no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer. Tuvimos que hacer otro partido que no habíamos preparado, pero que ya conocemos: luchar la segunda pelota, ganar los duelos, jugar con el error del rival y no arriesgar mucho. No se podía jugar atrás, en el primer tiempo dimos un par de pases para atrás, el agua paraba la pelota y nos complicaba. Hicimos el partido que teníamos que hacer con esta cancha”, agregó Leo Messi.

Por último, el diez argentino, dio algunas sentidas palabras por la breve pausa que tuvo por tener algunas molestias. Leo, acostumbrado a comandar su equipo a la victoria, menciona que fue una alegría total poder volver a las canchas luego de un tiempo. Además demuestra su compromiso con la albiceleste.

“Se hizo larga la espera. Fue mucho tiempo afuera, me perdí muchos partidos con el club. Contento de volver, de seguir teniendo continuidad y de estar otra vez acá. (…) Extraño volver a jugar en Argentina. Tenemos un viaje largo de vuelta, un par de días para descansar y preparar el partido”, finalizó Leo Messi.