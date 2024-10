Gallese: “Duele perder así porque veníamos con mucha ilusión”

El arquero de la selección peruana se perderá el duelo ante Chile la próxima fecha de Eliminatorias.

Pedro Gallese lamentó la derrota 4-0 de Perú ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, pero dejó claro que el grupo mantiene la motivación para revertir la situación. “Duele perder así porque veníamos con mucha ilusión tras el partido contra Uruguay. Este resultado no nos va a hundir. El grupo está con mucha ilusión de sacar esto adelante”.

El arquero de la selección peruana también se mostró crítico con el arbitraje: “Nos corta un contraataque para nosotros, voy y le digo que estaba cobrando muchas faltitas a favor de Brasil y me saca la amarilla, me condiciona para el próximo partido. Me parece que le faltó más personalidad al árbitro, hacía la fácil”. Cabe resaltar que esta tarjeta amarilla inhabilita a Gallese del próximo partido de la Bicolor ante Chile, debido a la acumulación de las mismas.

Pese al dolor por la goleada, el guardameta enfatizó en la importancia de reponerse: “Tenemos que prepararnos bien, tenemos que arrancar de ahí. Tenemos que levantarnos. El resultado fue doloroso, pero aún tenemos muchos partidos”.

El portero del Orlando City reconoció que Brasil fue superior por momentos: “Creo que el resultado de hoy, más allá de los dos penales que nos cobraron, nos dominaron en el principio y parte del segundo tiempo también. Ellos aprovecharon su localía”.

“Chile es un rival directo para nosotros, más allá que estemos los dos coleros. Es un rival que en casa tenemos que sumar de a tres”, finalizó Gallese.

