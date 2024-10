DT de Brasil: “Perú ha marcado pocos goles”

El DT de Brasil, Dorival Junior, se refirió a la selección peruana en rueda de prensa y analizó el presente de la bicolor a la que enfrentará a las 7:30 p.m. como parte de la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas. En primera instancia, el entrenador brasileño destacó el presente que viven los dirigidos por Jorge Fossati, luego de la victoria ante Uruguay.

“Como primer detalle, Perú ha marcado muy pocos goles, pero ahora pasan por otro momento. Nosotros buscamos una recuperación y en ese sentido tal vez mañana seamos testigos de algunos cambios o un equipo diferente. Perú hizo un gran partido ante Uruguay que es tercera si no me equivoco”, señaló el ex entrenador de São Paulo.

“No sólo buscan enlaces diresctos, sino que son pelotas aéreas muy fuertes buscando como también en balones parados que tiene un enfoque bueno. Claro, sólo tienen 3 goles, pero justamente los tres llegaron por balones aéreas, con pelotas así. Por eso, tenemos que tener un especial cuidado con ese factor. Hemos trabajado eso y advertimos a nuestros defensores también”, explicó el DT de Brasil.

De igual forma, explicó que están enfocados en el partido ante la selección peruana; ya que, pese a la victoria ante Chile no se encuentran satisfechos. “Desde que se terminó el partido ante Chile, empezamos a hablar del equipo peruano porque no tengo ninguna duda que mañana tendremos un partido que nos exigirá mucho. Entonces tendremos que tener un cuidado especial porque más que hemos dado un paso hacia adelante; nadie aquí está satisfecho aún”, mencionó.

El paso de Brasil en Eliminatorias

La selección brasileña ocupa el cuarto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 13 puntos, tras 4 victorias, un empate y 4 derrotas. La última derrota de la Canarinha de local fue ante Paraguay, por 1 a 0.

