¡Perú, con la moral a tope, buscará robarle puntos a Brasil!

Perú, con la moral a tope, ahora visitará Brasil con la firme intención de robarle puntos.

Este martes 15, visitaremos el Arena BRB Mané Garricha, donde Perú, se medirá ante una alicaída Brasil. La bicolor, llega de ganarle a los charruas, mientras que el Sratch, venció a Chile de visita y ante Perú, buscará encontrar su mejor juego para no perder más terreno y escalar posiciones en las Clasificatorias.

Se sabe que Perú, hace tiempo no viene desplegando su mejor juego y que genera más dudas que certezas pero, ante Uruguay, se supo sacar el partido adelante en base a garra y corazón pero, ahora, ante Brasil, necesitaremos más que eso para vencer a una selección que quiere demostrar que ya despertó.

La gran duda que se nos viene a la mente es: ¿Cómo debería jugarle Perú a Brasil? No es un secreto que la “canarinha”, se hace muy fuerte de local y ante nosotros, buscarán que no sea la excepción. Ante esto, el profesor Jorge Fossati, ya viene trabajando en su estrategia para no volver a Lima con las manos vacías.

En el arco podemos estar tranquilos. Pedro Gallese, se encuentra muy seguro bajo los tres palos y es bolo fijo. En defensa, Carlos Zambrano apelará a su experiencia para saber manejar los momentos, apoyados de Miguel Araujo y de Alexander Callens, quien debe volver a su puesto de stopper donde mejor se le a visto.

De carrilero por derecha, uno que se ganó el puesto tras su gran performance ante Uruguay es Oliver Sonne, quien seguramente, será titular en Brasil, aunque Luis Advíncula ya tiene luz verde para volver; mientras que por izquierda, un indiscutible es Marcos López que volverá de su suspensión por acumular tarjetas amarillas y está fresco para rendir.

En el medio campo y ante la ausencia de Renato Tapia, el jugador del Gil Vicente, Jesús Castillo, se perfila como volante de marca. Más adelantado, otro de los que vuelve es Wilder Cartagena. El jugador del Orlando City, se adueñará el medio campo y pondrá pierna fuerte ante cualquier arremetida visitante y cerrando los tres del medio, Sergio Peña será el hombre del pie educado pero también estará obligado a colaborar en la marca.

Adelante, uno de los fijos es Alex Valera quien tendrá una difícil tarea de pelear arriba contra centrales de experiencias; mientras que, la mayor interrogante, es quien será el otro atacante. El profesor Jorge Fossati, seguramente apostará por Edison Flores pero, de repente se decanta por uno más combativo como Luis Ramos o uno más veloz como Bryan Reyna.

Juegue quien juegue, su performance, no deberá bajar de los 8 puntos y ser un equipo muy compacto en todas sus líneas. Esta bien el plan de defender con todas las fuerzas nuestro arco pero la tarea no acaba ahí, cuando robemos el balón, hay que saber que hacer y atacar con inteligencia. Tenemos madera pero hay que reflejarlo con hechos. ¡Arriba Perú!