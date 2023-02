David Luiz: “Es la primera vez en mi vida que voy a hablar de un árbitro, no estaba al nivel de la competencia”

Luego de la derrota a manos de Al Hilal, David Luiz, defensa de Flamengo, disparó contra el árbitro Istvan Kovacs y señaló que no estuvo al nivel del torneo.

“No puedo hablar de los penales, sería injusto. No los he visto todavía, los veré luego por televisión. Es la primera vez en mi vida que voy a hablar de un árbitro, no estaba al nivel de la competencia. Tenemos un estilo de presionar alto, defender con intensidad, y tuvimos cuatro jugadores con amarillas por una o dos faltas, eso mata un poco nuestro estilo defensivo”, indicó David Luiz post partido.

También, agregó: “En la segunda mitad lo intentamos con 10 jugadores y ellos solo generaron tras errores nuestros. Nos toca ahora tener orgullo, pelear los torneos que nos quedan por pelear y tomar en cuenta el ánimo que tuvimos hasta el final”, finalizó el zaguero brasileño.