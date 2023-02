Pep Guardiola al Manchester City: “Si me estás mintiendo, me iré y ya no seré más amigo”

El Manchester City se encuentra en el ojo del huracán, luego de que la Premier League lo acusara de irregularidades financieras en sus cuentas durante el último decenio

La Premier League acusó al Manchester City de irregularidades financieras en sus cuentas. Según explicó la competición en un comunicado, el vigente campeón del fútbol inglés no proporcionó “información veraz” sobre diferentes temas como el sueldo del entrenador durante cuatro años, los ingresos del club, incluidos patrocinios; además de no haber cumplido la regulación de la UEFA en cuanto a ‘Fair Play’ financiero y licencia, ni la de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad.

Estas denuncias ya han rondado varias veces en el entorno del Manchester City e incluso Josep Guardiola fue preguntado en el año 2020 sobre la posible sanción. En ese entonces, el técnico confió en sus dirigentes e incluso amenazó con marcharse en caso de que fuera cierto.

“Cuando el Manchester City es acusado de algo, como saltarse el Fair Play Financiero, pregunto a la directiva. Ellos me lo explican y yo les creo. Pero les digo “si me estás mintiendo, me iré y ya no seré más amigo”, supo sentenciar el estratega catalán en 2020.

El club de Mánchester ya fue investigado por la UEFA y sancionado por un periodo de dos años sin poder participar en competiciones europeas en 2020 por quebrantar las reglas del ‘Fair Play’ financiero entre 2012 y 2016. Sin embargo, esta sanción fue levantada por el Tribunal de Arbitraje Europeo y nunca entró en vigor.