DC United sin Edison Flores es eliminado de la US Open Cup

Sin Edison Flores, el DC United cayó goleado 3-0 ante New York RB y quedó eliminado de la US Open Cup en los dieciseisavos de final. El futbolista peruano no fue considerado en la lista de convocados del club estadounidense.

El cuadro de ‘Orejitas’ iba perdiendo 1-0 en los últimos minutos del primer tiempo, ya que a los 45 minutos Luquinhas puso el primer gol. Luego a los tres minutos del segundo tiempo. John Tolkin anotó el segundo gol para los ‘Toros’ y Zach Ryan a los 68’ puso el último de la goleada.

Sin embargo, el DC United finaliza temprano su presentación en la US Open Cup y ahora solo jugará MLS. Donde enfrentará al Inter de Miami el sábado 14 a las 7:00 pm (hora peruana).