“De conseguir 3 puntos de 9, aún habría posibilidades”: Palacios

Roberto ‘Chorri’ Palacios, ex jugador de la Selección Peruana, se refirió al enfrentamiento de las Eliminatorias entre Perú y Uruguay.

Si hablamos de ex’s futbolistas de la selección que estén acreditados para hablar previo a un duelo trascendental de la ‘Blanquirroja’. Tenemos que nombrar a Roberto Palacios, futbolista con más partidos jugados en la bicolor. ‘El Chorri’ dio a conocer su perspectiva sobre el duelo entre Perú y Uruguay de esta noche.

El ex seleccionado peruano contó que Perú tiene que salir por el triunfo, pero que de no conseguir el objetivo seguiríamos con vida en las Eliminatorias: “Hoy la Selección Peruana tiene que salir con los jugadores que siempre le han dado resultados. Necesitamos que esos seis puntos se queden en casa. Antes de Brasil y Venezuela, tenemos que pensar en el encuentro de hoy. No podemos dejar escapar estos tres puntos que nos pondrían en carrera nuevamente. En el peor de los casos, de conseguir tres puntos de nueve, aún habría posibilidades”.

El ídolo de Sporting Cristal también se refirió a las bajas que tendrán la ‘Blanquirroja‘ y la ‘Celeste’: “A falta de Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero tiene que estar. Viene ganando continuidad luego de su lesión y todos sabemos lo que puede dar en la cancha. Estoy seguro que los jugadores que reemplazarán a Luis Suárez y Edinson Cavani buscarán llenarle los ojos al entrenador y eso me preocupa”.

Por último, el antiguo ’10’ de la Selección Peruana opinó sobre la ausencia de Pedro Aquino en el ‘equipo de todos’: “Me sorprendió la ausencia de Pedro Aquino, pero hay que respetar las decisiones de Ricardo Gareca”, sentenció en una entrevista a GolPerú.

Cabe mencionar que Perú se enfrentará esta noche (20:00 hrs) a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La selección necesita ganar para salir de la última casilla de la tabla de posiciones.