“Esta selección nos ha sorprendido varias veces”: Juan Jayo

Juan Jayo, ex jugador de la Selección Peruana, habló a solo unas horas del encuentro entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias.

Inicia la cuenta regresiva. El Perú-Uruguay de está noche esta a horas de realizarse y Juan Jayo, ex futbolista de la ‘blanquirroja’, brindó declaraciones sobre lo que será este determinante encuentro entre peruanos y uruguayos.

El ex seleccionado nacional mencionó que los dirigidos por Ricardo Gareca ya nos han sorprendido. Por lo que debemos confiar en una victoria: “Esta selección nos ha sorprendido varias veces, como en el último partido ante Ecuador y se saca un resultado importante. Hoy estamos en la misma situación, necesitamos ganar porque si no la situación se vuelve más complicada”.

El ex jugador de Alianza Lima opinó sobre la importancia de Paolo Guerrero en la Selección Peruana: “Es importante lo de Paolo (Guerrero), se ha tomado su tiempo para poder recuperarse y creo que va a ser muy importante verlo cómo reacciona ante la exigencia y esperemos que pueda estar a la altura. Sabemos que Paolo tiene ya una edad y está entero pero una lesión lo puede alejar más tiempo”, declaró en Radio Ovación.

También se refirió a cómo debe de jugar Perú para sacar una victoria esta noche: “Hay que conjugar las dos cosas, no salirnos de nuestra esencia, hay que ser muy combativos para defender y recuperar la pelota. El fuerte de ellos es el juego aéreo y hay que estar muy atentos a eso”.

Por último, el ex mediocampista se mostró sorprendido por la ausencia de Pedro Aquino en la ‘Blanquirroja’: “La verdad que sí. Hasta ahora no encuentro una decisión lógica, porque antes de no haberlo llamado a la Copa América, Aquino era uno de los fijos en la lista, incluso hasta no estando bien. Sorprende que no esté, sus razones tendrá Ricardo, ya explicó que no es por indisciplina pero cuesta creer que no pueda estar”.