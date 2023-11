De Gea defendió a Bruno Fernandes de Roy Keane

El exportero de Manchester United, David de Gea, salió en defensa del capitán de los ‘Red Devils’, Bruno Fernandes.

Manchester United atraviesa por momentos difíciles actualmente. El equipo dirigido por Erik Ten Hag está mostrando un pobre rendimiento en su segunda temporada con el entrenador neerlandés. Es por eso que cuando las cosas no van bien, uno de los primeros señalados es Bruno Fernandes.

Hace poco, Roy Keane, uno de los jugadores históricos del Manchester United, criticó el liderato de Bruno Fernandes, afirmando que no merece ser capitán del equipo. No obstante, en el último partido de Manchester United, los ‘Red Devils’ derrotaron al Fulham con el único gol de Fernandes. El portugués marcó de cabeza el tanto de la victoria y se libró de los cuestionamientos de Keane.

Ante esto, David de Gea publicó un irónico mensaje diciendo “No eres el capitán adecuado” tras el gol de Bruno Fernandes, haciendo referencia a Roy Keane. El guardameta español fue compañero del luso por más de 3 temporadas y no soportó las críticas hacia él. De Gea también fue duramente cuestionado en su etapa en Old Trafford, por lo que no quiere que esto afecte a sus excompañeros. Asimismo, se rumorea que De Gea volverá al Manchester United, tras no conseguir equipo.

