De Jong: “El objetivo es ganar la Europa League”

Frenkie De Jong, jugador del FC Barcelona, habló en la previa del duelo frente al Galatasaray de Turquía por los octavos de final de la Europa League

Frenkie de Jong, jugador del FC Barcelona, habló en la previa del duelo frente al Galatasaray de Turquía por los octavos de final de la Europa League. El joven estratega se quitó la presión de encima y expresó que existen equipos como el Sevilla, que son más candidatos que el Barca para ganar la Europa League.

El jugador de Países Bajos dijo lo siguiente sobre la inestabilidad del club: “Nunca es una buena señal tener cuatro entrenadores en tres años. Me he sentido bien con todos ellos. Cuando no juegas bien no es culpa del entrenador, es culpa tuya”.

Además, añadió lo siguiente: “Siempre lo es. Es uno de los más grandes del mundo. Aquí puedes disfrutar por la manera en que se juega. Si la próxima temporada nos reforzamos bien, podemos luchar por todo”.

EL BARSA VA CON TODO:

Por otra parte, confesó que no es su mejor versión: “No sé si es mi mejor versión. Cuando la gente me critica, no me duele mucho. Creo que la gente no ve bien los partidos. Si un periodista dice algo de un jugador, la gente no ve los partidos y le cree. Cuando uno dice que De Jong no está bien, la gente se lo cree. La gente no ve mucho los partidos”

Por último, señaló que no son favoritos: “No lo creo. Aquí hay muy buenos equipos y siempre puedes tener un mal día o el rival hacerlo muy bien. El objetivo es ganarla. Claro que sí. Queremos ganar títulos. Es una buena competición, aunque queramos estar en la Champions. Queremos ganarla”.