Guardiola: “Messi significa todo en mi carrera”

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló de lo que significó Lionel Messi durante su paso por el FC Barcelona y su influencia en los títulos que ganó. El astro argentino fue pilar fundamental en el histórico Barca dirigido por Pep.

Guardiola dijo lo siguiente sobre Messi: “Él sabe que había jugadores increíbles que lo ayudaron cuando estuvimos juntos en el Barcelona en esos cuatro años. Había un grupo impresionante. Muchos astros en un momento y edad justos. Nos juntamos y tenía que pasar”.

Además, añadió lo siguiente: “Entre todos se generó una química que pasa una vez sola en la vida. Ganamos mucho y sin Messi también hubiésemos logrado títulos pero… ¿tantos? No, imposible. Sin ánimo de compararme, Leo es como mi Michael Jordan, cuando Phil Jackson podía sentir esa sensación de que todo fluía y no había problemas. Era ‘agarramos el avión y ya vamos por otro’ y así. Le debo una buena botella de vino para agradecerle por los contratos que me hizo firmar”.

GUARDIOLA Y SU HISTORIA CON EL BARCELONA:

Por otra parte, se refirió a las chances de Argentina en el Mundial: “Pues ojalá llegue bien físicamente, que se entrene bien y llegue fuerte. Yo no hablé con él después de la Copa América, pero evidentemente debo felicitarlo. Seguramente fue una liberación muy grande para él. No es fácil ser Messi en este mundo del fútbol”.

Por último, señaló que le gustaría dirigir a Boca: “No sé cuál será mi destino dentro de unos años. Lo que tenga que pasar, pasará. Cuando me tenga que ir del City, me voy a ir. Me marcharé a casa y me tomaré un tiempo. Puede que no tenga más la necesidad de entrenar. No lo sé. ¿Iré a Argentina a entrenar? A Boca por ejemplo, para que no se enfaden porque elogió a River”.