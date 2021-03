De Jong: “Si Neymar no está, es más fácil”

De Jong habló en la rueda de prensa previa al partido de Champions League y aseguró que sin Neymar es más fácil

Frenkie de Jong repitió ayer en numerosas ocasiones, antes de viajar a París, que el FC Barcelona se plantará frente al PSG con ganas “de competir y de ganar”. Por ello, el objetivo del centrocampista pasa por “clasificarnos” porque “vamos a competir y ya veremos cómo va”. También, el holandés destacó como clave la comunión del vestuario, que se ha hecho muy evidente en estos últimos partidos.

De Jong no quiso alejarse de su mensaje: “Vamos a competir y a ganar”, sin esconder que “en el partido de 1-4 jugamos mal”, así que “vamos a París para tratar de dar una buena imagen”.

No estará Neymar, baja definitiva para el encuentro. El centrocampista holandés lo tuvo claro: el Barcelona sale ganando: “Es uno de los mejores. Si no está disponible, es mejor para nosotros. Es más fácil. Hemos llegado para la final de la Copa y con opciones en la Liga. En este 2021 estamos mejor”.

Por último, De Jong se refirió al presidente Joan Laporta. “Estamos contentos de que haya un presidente, es importante para el club”. Confesó que no le conoce y que no tuvo la oportunidad de hablar con él. “Lo haré en el futuro”. No tiene muchas referencias del nuevo mandatario culé y en la charla con los jugadores “nos deseó suerte”. Y volvió a mandar su mensaje: “Vamos a competir”. Por si no había quedado claro