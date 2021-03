Keylor Navas: “Tenemos claro que queremos ganar”

El portero Keylor Navas no se fía del FC Barcelona pese al 1-4 de la ida: “No va a cambiar nada”

Keylor Navas atendió a los medios en la previa del partido de Champions y aclaró que los parisinos irán en busca de otra victoria. Asimismo, el costarricense está plenamente confiado en sellar el pase y recela de los azulgrana.

Máxima concentración

“Estamos motivados y concentrados para afrontar el partido con la mayor responsabilidad posible. Tenemos claro que para estar en la siguiente fase tenemos que ganar el partido. Vamos a salir con las mismas ganas que en el Camp Nou, y si puede ser, un poco más. Nosotros estamos preparados para afrontar este tipo de partidos. Hicimos un muy buen partido, creo que tenemos un gran equipo, con buenos jugadores, que tienen una gran capacidad para afrontar estos partidos. Confiamos en lo que hemos trabajado”.

Ausencia de Neymar

“Lo mejor para todos es que esté al 100%. Hay otros compañeros que están esperando una oportunidad y esperamos que así sea mañana”.

El 1-4 de la ida

“Para nosotros no va a cambiar nada, porque el respeto que le tenemos al Barcelona es el mismo. No tenemos que cambiar la mentalidad, el respeto tiene que ser el mismo. Tenemos que dar el 100% en cada partido. Tenemos claro que queremos ganar y para ganar hay que atacar y llegar al área y aprovechar nuestras ocasiones. No podemos dormirnos, todos queremos jugar y dar nuestro mejor esfuerzo”

¿Barça y Madrid han bajado el nivel?

Cuando estuve en el Madrid hablaba del Madrid, ahora estoy en el PSG y me preocupo por mi equipo. Estamos con ganas de luchar y pensando en el Barcelona, que es lo más importante.

Preocupados por Leo Messi

“El jugador que no esté motivado para un partido como el de mañana tendremos problemas. Ellos tienen que intentar hacer su juego, pero nuestra motivación va a ser grande. Vamos a salir a la cancha para sacar provecho”.

Ex del Madrid ante el Barça

“Me siento muy contento de tener esta oportunidad de jugar, es un privilegio que tenemos y hay que aprovecharlo. Jugar contra el Barça a todos nos gusta y voy a tratar de disfrutarlo al máximo”.