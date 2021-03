Pochettino: “Nuestra realidad es que tenemos que ganar”

Mauricio Pochettino aseguró que su equipo buscará la victoria. También habló del futuro de Mbappé.

El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, ofreció una rueda de prensa en París antes de la cita de mañana ante el FC Barcelona. Asimismo, el argentino evitó pronunciarse sobre el futuro de Messi o Mbappé. Por otra parte, Laporta cree en la remontada y deja claro que su equipo debe salir a ganar el partido pese al mal resultado de la ida.

La famosa remontada: “para mí el pasado ya no hay. Es desde que llegamos nosotros. Lo de antes no nos condiciona. Sabemos que tenemos que ganar el partido si queremos pasar y esa va a ser la idea desde el primer minuto”.

Laporta cree en la remontada: “primero felicitar a Joan porque le conozco muy bien. Lo más importante en el fútbol es creer y vender optimismo también. La realidad es que tenemos que ganar el partido y es lo que hemos hablado entre todos. Sabemos que el Barça es un gran equipo y la forma en que te preparas es importantísima”.

La renovación de Mbappé: “es una situación que maneja el club, son las dos partes las que tienen que estar de acuerdo. Ahora nos centramos en los objetivos”.

El inicio del partido: “es importante para los dos, pero luego hay mucho partido. Sabemos que tenemos enfrente grandes futbolistas y un gran entrenador. Sabemos que tenemos un partido muy duro por delante. En el fútbol lo más importante es estar concentrados sabiendo que empezamos 0-0 y que queremos ganar. Esa es la mentalidad”.

Concentración un día antes del partido: “Llevamos dos meses aquí y decidimos todos concentrarnos ayer. Era la necesidad del equipo estar todos juntos esta noche, pero no será así siempre. Estábamos todos de acuerdo y tomamos la mejor decisión para todos y pensamos que va a ayudar al equipo”.

Qué Barça espera: “jugamos competiciones distintas y lo más importante después de dos meses está basado en nuestro rendimiento. El Barça viene mostrando mucha solidez, pero dependemos de nosotros y lo que podamos dar, y nos basamos en eso”.

La baja de Neymar: “no es una decisión, es un estado de un jugador que no puede llegar en las mejores condiciones. Es una realidad. Ha hecho un gran esfuerzo para estar en forma lo antes posible. Todos, también su gente, ha hecho mucho esfuerzo. Pero a él le motiva ayudar al equipo siempre. Es duro para él pero seguro que pronto estará listo”.

Si la llegada de Laporta aleja a Messi del PSG y si Mbappé tiene que cobrar lo mismo que Neymar: “Vaya preguntas. No te puedo responder. No es mi competencia hablar de otro club. Estamos centrados en nuestro partido. Igual cuando acabe la temporada puedo decir algo en una charla de café. Soy sincero y no te contesto con tópicos”.