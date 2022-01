De jugar en Argentina a vender mangos: El presente de ‘Malingas’ Jiménez

Roberto ‘Malingas’ Jiménez, ex jugador de San Lorenzo y Lanús de Argentina, brindó una entrevista en donde cuenta su realidad actual.

Fue campeón del fútbol argentino, jugó en Chile, ganó un Torneo Apertura con la ‘U’ y fue seleccionado nacional; esos son algunos de los logros obtenidos por Roberto Jiménez en su carrera profesional. Hoy por hoy, la vida de ‘Malingas’ dio un giro de 360°; pues vive en Piura con sus padres cultivando mangos y limones. Eso sí, la felicidad no la perdió.

El ex delantero de 38 años mencionó que vive en Piura ayudando a sus padres en su proyecto agrícola: “Ahora me dedico a ver mis cosas, mi tierra. Siembro mango, limón. Me dedico a la agricultura. Desde que me levanto voy a mi parcela, tengo 10 hectáreas de terreno, las cuales las trabajo todos los días y disfruto de mi familia y mis padres, acá en mi pueblo”.

‘Malingas’ contó cómo fue su infancia y cómo llegó al fútbol profesional: “Yo era el niño que le tocó levantarse temprano a vender pan, a vender jugo para ayudar a sus padres. Yo terminé el colegio y miraba al cielo y decía ¿qué va a ser de mi vida? Afortunadamente pude jugar al fútbol. Siempre traté de manejarme bien porque el fútbol es pasajero, con los valores que me inculcaron mis padres. Por eso ahora estoy aquí, en una nueva etapa que me toca vivir, de regreso y contento”, declaró para el diario Libero.

Por último, el ex jugador del ‘Cuervo’ recordó su etapa en San Lorenzo: “Jugué en San Lorenzo. Hice las cosas bien. La verdad que siempre contento y agradecido porque me agarraron bastante cariño como “Cuqui” Silvera, “la Gata” Fernández, el “pocho” Lavezzi, ese grupo era muy bueno”, finalizó.

Cabe mencionar que ‘Malingas’ anotó 139 goles en 403 encuentros disputados en su carrera. Paseó su fútbol por San Lorenzo, Lanús, Godoy Cruz, Deportes La Serena de Chile, Universitario de Deportes, entre otros.