¡DECLARACIONES DE NAVARRO!

Franco Navarro afirma que la CONAR, hace varias fechas, perjudica a Alianza. No solo es el árbitro si no también el VAR.

Franco Navarro dejó unas impactantes imágenes al querer encarar al árbitro Bruno Pérez tras la derrota frente a Cienciano. Sin embargo, el director deportivo explicó por qué reclamaron así e hizo grave denuncia sobre la FPF y por qué estarían perjudicando al club íntimo.

«Ya es evidente. Yo tengo un sentir y creo que más allá de lo que veníamos hablando y viendo, creo que nos está pasando factura el no haber ido a la asamblea el otro día. Creo que va por ahí, porque no puede ser tan parcializado y tener tanto miedo. El arbitraje fue una vergüenza (…) Primero tiene que ponerse los pantalones Winston Reategui, para elegir bien los árbitros y no imparciales», manifestó.

Además, explicó que la razón del reclamo parte de la base de que a Guerrero no se le cobró un penal en el primer tiempo, mientras que a Cienciano sí. «Bruno Pérez no puede dejar de cobrar el penal que le hacen a Paolo en el primer tiempo, y después cobrar el penal a Zambrano, que rechaza una pelota y el jugador contrario cabecea porque va a buscar la pelota. (…) Ese es el reclamo de todos, por cómo se dio el partido. Todos somos testigos de lo que ocurrió. Bruno Pérez tiene la experiencia y todo, se complicó innecesariamente», agregó.