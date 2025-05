¡NO PIENSA EN BOCA!

Eduardo Domínguez no asumirá si lo llaman.

En medio de los rumores que lo vincula constantemente con Boca Juniors, Eduardo Domínguez fue claro y directo: su compromiso está con Estudiantes de La Plata. El actual entrenador del ‘Pincha’ descartó cualquier posibilidad de salida, ratificando su continuidad en el proyecto que lidera.

“Me dicen que ofertas no me van a faltar, no lo sé. Es tan difícil agarrar grandes clubes, ir a otro escalón y posicionarte, pero todos desde afuera lo dan como un hecho”, declaró Domínguez.

Lee también:

El técnico argentino también hizo una reflexión sobre el valor de la estabilidad en los procesos deportivos: “Me preguntan constantemente qué pasa si no se da el resultado, pero ¿dónde están cuando piden a gritos que los proyectos no se corten? Estoy agradecido a Estudiantes, a Marcos Angeleri y Sebastián Verón”.

Finalmente, sentenció: “Muchos técnicos se quieren ir, pero yo elijo quedarme. Sostengo un proyecto individual que beneficia al club que me eligió”, Domínguez de esta manera reafirma su compromiso con el equipo platense.