¡PARTIDO IMPERDIBLE!

Barcelona recibe al Inter de Milán a las 2 de la tarde en Montjuic.

La segunda semifinal de la Champions League está aquí. Barcelona recibirá al Inter de Milán en el estadio Olímpico de Montjuic a las 2 de la tarde. Por un lado, Barcelona llega como favorito por ser el equipo local y tener un excelente presente. Y es que, los de Flick están primeros en su liga local, y recientemente se coronaron campeones de la Copa del Rey.

No obstante, en dicha coronación tuvieron que hacer un desgaste físico tremendo, pues jugaron 120 minutos ante el Real Madrid. Por otro lado, Inter de Milan llega con ciertas incertidumbres, y es que, el equipo milanista estuvo peleando por el ansiado ‘triplete’ hasta la semana pasada, ya que fue eliminado de la Copa Italiana por el AC Milan, y en la liga local perdió el liderato ante Napoli, a falta de 4 jornadas. Lee también:

Lamine Yamal asegura que darán el todo por el todo en esta semifinal.

El joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, se pronunció sobre el duelo ante el Inter de Milán por las semifinales de la Champions League, destacando la solidez defensiva del conjunto italiano y la necesidad de que su equipo dé el máximo esfuerzo para alcanzar la gran final.

“Inter es un equipo muy fuerte en defensa, es su mejor arma. En el contraataque juega muy bien. Pero nosotros somos buenos y hay que darlo todo para pasar de ronda”, comentó Yamal. También advirtió que el Inter lo dará todo: “Juegan una semifinal para pasar a la final y lo darán todo”.

En lo personal, Yamal valoró el hecho de haberse consolidado a tan corta edad: “Con 17 años el nivel al que juego no lo hace cualquiera, y eso lo valoro. No todo el mundo logra tantos partidos con el Barcelona tan joven. No me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Le admiro como el mejor de la historia, pero intento ser yo mismo y hacer mi camino”.