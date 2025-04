¡AUTOCRITICA DE ZAMBRANO!

Carlos Zambrano se sincera y destapa lo que más le cuesta en Alianza.

Carlos Zambrano sorprendió a todos con una sincera confesión sobre su actitud en los entrenamientos de Alianza Lima. En una reciente entrevista, el ‘Káiser’ reveló que uno de los aspectos que más le cuesta en su carrera es la rutina de trabajo físico, a pesar de ser un jugador comprometido con su rendimiento en la cancha.

Según sus propias palabras, el también zaguero de la selección peruana sostuvo que es “flojo y vago”; sin embargo, al momento de realizar los trabajos, se exige al máximo. “Soy de los jugadores que no le gusta ir a entrenar, pero sí me entreno bien. Soy flojo y vago, pero cuando estoy entrenando tengo que exigirme, porque si no me exijo no podría estar en un nivel relativamente positivo”, aseveró.

Lee también:

El defensa destacó lo positivo de trabajar bajo la dirección del ‘Pipo’, quien logró crear un ambiente distinto al de entrenadores anteriores, motivo por el cual el equipo viene logrando resultados importantes tanto a nivel local como internacional.

“Él es totalmente distinto a todos los profesores que hemos tenido en Alianza, tiene otra manera de trabajar. En lo personal, estoy agradecido por todos los entrenadores que pasaron por Alianza porque siempre rescaté lo positivo de cada uno de ellos, pero hoy estamos con el ‘Pipo’ y el grupo se siente muy cómodo, es una persona que se deja escuchar, es muy abierto porque nos da nuestro espacio y siempre requiere la opinión de todos los compañeros”, sostuvo.