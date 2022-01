Dembélé: “No voy a ceder a ningún chantaje”

Ousmane Dembélé habló tras la polémica desatada en las últimas semanas sobre la renovación de su contrato en el FC Barcelona

Dembélé manifestó lo siguiente con respecto a la ampliación de su contrato en el Barca: “Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mí sin nunca ponerme a justificarme. Hace cuatro años que se van acumulando los chismorreos sobre mí. Hace cuatro años que se habla por mí, que se miente vergonzosamente con un único fin, la intención de dañarme. ”.

En ese mismo sentido, destacó lo siguiente: “A partir de hoy, se acabó. A partir de hoy, voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje. Tengo 24 años y como cada hombre, tengo defectos, imperfecciones. He vivido momentos complejos, lesiones, me ha afectado el COVID”.

En ese sentido, señaló que siempre estuvo a disposición del entrenador: “Sin la más mínima sesión de entrenamiento, el míster me ha solicitado y siempre he cumplido sin rechistar. Cumplir tan buenamente como lo he hecho siempre porque es mi pasión. Estoy plenamente consciente de mi suerte de dedicarme al trabajo más bonito del mundo”.

Por último, dijo lo siguiente: “Todavía bajo contrato, estoy plenamente implicado y a la disposición de mi club, de mi entrenador. Siempre lo he dado todo para mis compañeros y también para todos los socios. No es ahora que eso va a cambiar. No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje”.