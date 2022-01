Guadalupe: “Mi meta es estar en el primer equipo de Orlando City”

Quembol Guadalupe, jugador nacional del Orlando City, habló sobre su presente en el Orlando City de la Major League Soccer

Quembol Guadalupe, jugador nacional del Orlando City, habló sobre su presente en el Orlando City de la Major League Soccer. El defensor peruano agradeció las palabras de su entrenador colombiano.

“Me pone muy feliz lo que dijo el profesor Pareja de mí, la meta es ser jugador profesional del primer equipo de Orlando y creo que eso se dará”, comentó el defensor del Orlando City.

Comentó como llegó la oferta del club estadounidense: “La oferta de Orlando está, con mi familia, con mi familia y mis representantes, estamos manejando si nos conviene o no, me tocará tomar decisiones”.

Sobre el rendimiento de la MLS en este 2022: “Hoy me siento que he crecido mucho, con mucho más nivel, maduro, creo que cambié en muchas cosas y la pretemporada con Orlando me ayudó mucho”.

Sobre escoger la Selección Peruana antes de Estados Unidos para su carrera profesional: “Primero está Perú y así será siempre, las decisiones de la FPF escapan de mis manos, pero yo quiero jugar por Perú”.

El defensor mostró su felicidad de ser convocado en un futuro por la Blanquirroja: “Volver a la VIDENA me pone muy feliz, enamorarme del Perú una vez más, como siempre lo he estado”.

El Estadounidense-peruano aseguró que habló con la “Foquita” “Jefferson me felicitó, siempre me da el apoyo. Más allá de lo futbolístico, somos familia y siempre se agradece eso”, sentenció.