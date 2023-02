Deportivo Garcilaso venció por walk over a Binacional

Un nuevo encuentro de la Liga 1 terminó en walk over, el cuarto de la jornada y el segundo que se da en la ciudad del Cusco. Deportivo Garcilaso se preparaba para recibir a Deportivo Binacional en el arranque de la Liga 1. Los árbitros y jugadores del equipo cusqueño saltaron al terreno de juego para dar inicio al encuentro, sin embargo, su rival nunca apareció.

El equipo visitante no solo no saltó al terreno de juego, sino que no viajó a la ciudad del Cusco para disputar el encuentro, motivo por el cual el ‘Pedacito de Cielo’ se quedó con la victoria por 3-0. El equipo cusqueño cumplió con todos los protocolos indicados: asistió al estadio, hizo el calentamiento previo, se vistió y saltó al terreno de juego, todo esto únicamente de manera protocolar ya que era sabido que su rival no llegaría.

Como se sabe, Deportivo Binacional forma parte del conjunto de equipos que no se encuentra alineado con la Federación Peruana de Fútbol con respecto a los derechos de televisación. Por tal motivo, Binacional y los otros 6 equipos (Alianza Lima, Cienciano, Melgar, Cusco FC, Sport Boys, Deportivo Municipal) ratificaron su postura de no participar del torneo hasta que no se levante la medida cautelar.

Vale recordar que, de no volver a presentarse, Deportivo Binacional podría perder la categoría al igual que los demás equipos que se han negado a participar. De suceder esto, estarán imposibilitados de disputar la Liga 1 por las próximas 3 temporadas y sus dirigentes serán imposibilitados de ejercer funciones en el fútbol.