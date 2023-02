UTC venció por walk over ante Cienciano por la Liga 1 2023

Como era de esperarse, Cajamarca fue escenario del tercer walk over de la jornada en el arranque de la Liga 1. El cuadro de Cienciano decidió no viajar para enfrentar su partido ante UTC y el cuadro ‘crema’ terminó quedándose con un triunfo 3-0 sobre su rival de turno.

Esta vez, el estadio Héroes de San Ramón, tuvo en el campo al plantel cajamarquino listo para iniciar las acciones, pero al no estar los cusqueños, solo se esperó un momento prudencial y se decretó el triunfo de los dueños de casa.

Este resultado estaba más que previsto pues incluso el ‘Papá’ estuvo en Matute disputando un amistoso ante los ‘blanquiazules’. Aquel duelo acabó 4-0 en favor de los dirigidos por Guillermo Salas. Asimismo, una vez finalizado el duelo, el administrador de Cienciano, Sergio Ludeño, reveló que la próxima semana se reunirán con la FPF.

Este es el tercero walk over que ocurre en la jornada pues antes ya lo había hecho Cusco FC al no presentarse el viernes 03 ante Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y lo mismo ocurrió con Melgar quien no viajó a Piura para medirse a Atlético Grau este sábado.