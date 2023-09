Deportivo Municipal y Academia Cantolao descendieron a Liga 2

En la fecha 16 del Torneo Clausura, Deportivo Municipal y Academia Cantolao descendieron matemáticamente a la Liga 2.

El ‘Delfín’ y la ‘Franja’ jugarán oficialmente la Liga 2. Ambos clubes deberán volver a disputar la división de plata del fútbol peruano en el 2024. Deportivo Municipal se mantenía en la Liga 1 desde su ascenso en el 2015. Mientras que la Academia Cantolao logró jugar en primera división desde el 2017.

Deportivo Municipal decretó su descenso en su enfrentamiento contra Sport Huancayo. El ‘Muni’ debía robar algún punto de visita para aferrarse a la posibilidad de seguir en la Liga 1. Sin embargo, el encuentro disputado en tierras huancainas terminó con la victoria del ‘Rojo Matador’ por 2 a 0. Con ese resultado, el conjunto ‘edil’ perdió la categoría y podría desaparecer si no pagan sus deudas.

Por otro lado, la Academia Cantolao ya no dependía de si mismo para mantenerse en la máxima división del fútbol peruano. El equipo del Callao debía esperar que Sport Boys no sumara ni una unidad en su visita al UTC. No obstante, la ‘Misilera’ consiguió empatar el partido, gracias al penal cobrado por Fabricio Roca.

En resumidas cuentas, Sport Boys condenó a ambos clubes a jugar la próxima temporada en la Liga 2. Los ‘Chalacos’ salieron de la zona de descenso, alcanzando las 35 unidades con su empate ante UTC en Cajamarca. Mientras que el Municipal se quedó con 25 puntos y Cantolao con 22 unidades a falta de 3 fechas por jugarse.

Entre los equipos que deben seguir luchando para quedarse en la Liga 1 están Deportivo Binacional, Alianza Atlético, Sport Boys y Unión Comercio.

