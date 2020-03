Despertó el “León”

Carlos Zambrano debutó con Boca Juniors con empate 1-1 frente a Caracas en Venezuela

En su primera aparición con el buzo de Boca Juniors, Carlos Zambrano tuvo una

participación decente, con aceptadas intervenciones, en el encuentro del “xeneize” en el

empate (1-1) frente a Caracas FC en el Estadio Olímpico, de Venezuela, duelo válido

por la primera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores.

El zaguero nacional intervino en dos ocasiones para cerrar de manera providencial dos

centros que llevaban mucho peligro sobre el arco de Andrada. Lo que ocasionó elogios

por parte de los comentaristas de Fox Sports. Sin embargo, Zambrano abandonó el

campo de juego a los 66 minutos para ser reemplazado por Junior Alonso. Los goles

llegaron a través de Ramón Ábila a favor de Boca a los 25’, mientras que Robert

Hernández (55’) emparejo el marcador.

CARACAS (Venezuela) 1

Christian Flores

—————

Eduardo Ferreira

Carlos Rivero

Rosmel Villanueva

Bernardo Añor

——————-

Anderson Contreras

Leonardo Flores

Richard Celis

Jorge Echevarria

Robert Hernández

—————————

Alexis Blanco

DT: Noel Sanvicente

BOCA JUNIORS (Argentina) 1

Esteban Andrada

————————

Leonardo Jara

Carlos Izquierdoz

Carlos Zambrano

Emmanuel Mas

————————

Nicolás Capaldo

Iván Marcano

Emanuel Reynoso

Agustín Obando

Sebastián Villa

————————-

Ramón Ábila

DT: Miguel Ángel Russo

ÁRBITRO: Esteban Ostojich (Uruguay)

LÍNEAS: Richard Trinidad – Agustín Berisso

CUARTO: Christian Ferreyra

GOLES: Robert Hernández 55' (C). Ramón Ábila 25' (BJ)

CAMBIOS: Ricardo Andreutti x Jorge Echevarría, Kwaku Bonsu Osei x Anderson

Contreras, Luis Ramírez x Richard Celis (C). Guillermo Fernández x Sebastián Villa,

Junior Alonso x Carlos Zambrano, Julio Buffarini x Leonardo Jara (BJ).

TA: Richard Celis, Kwaku Bonsu Osei (C). Iván Marcone, Emmanuel Mas, Julio

Buffarini (BJ)

ESTADIO: Olímpico Caracas