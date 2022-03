Deza: “Voy a ser 100 % profesional en todos los aspectos”

Jean Deza, jugador del ADT de Tarma, habló sobre su llegada al elenco tarmeño y prometió ser ultra profesional en esta nueva etapa.

El fútbol le dio otra oportunidad y él jura que no la desaprovechará. Jean Deza, flamante refuerzo del ADT de Tarma, brindó una entrevista en donde cuenta detalles de su llegada al club dirigido por Juan Carlos Bazalar; además de hablar de frustrado retiro del fútbol.

El jugador de 28 años se pronunció sobre su supuesta retirada del balompié: “La verdad que yo me sentía muy triste, te lo juro que no tenía ganas de nada, por dentro me sentía destrozado por lo que hablaba la prensa, la gente… de que siempre Deza y no se dan cuenta que todos tenemos derecho de vivir su vida como uno la quiere”.

El ‘Ratón‘ contó cómo llegó al club tarmeño, último campeón de la Copa Perú: “Ellos (ADT de Tarma) tuvieron la comunicación conmigo unos días después de lo que pasó (con Unión Huaral), llegamos a un acuerdo, se comprometieron conmigo a asumir esa deuda, a replantearla con la ayuda de la agremiación y también el tema de las fechas, si se podían bajar o ver qué se puede hacer. Mi regreso está que va por un buen camino y lo más probable, en dos semanas exagerando, ya esté en las canchas”, declaró en Infobae.

Para finalizar, el exjugador de Alianza Lima agradeció al club tarmeño por confiar en él y prometió ser profesional: “Lo único como yo le dije al presidente, a su hijo y a los dirigentes, voy a ser 100% profesional en todos los aspectos y voy dar lo mejor de mí en todos los partido. Ellos saben el talento que yo tengo y lo que puedo aportar, como el técnico Bazalar me lo dijo”, sentenció.