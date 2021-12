Franco Navarro: “Le tengo un cariño especial a Jean Deza”

Franco Navarro, director técnico de la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), mencionó que no ha tenido contacto con Jean Deza

Franco Navarro, director técnico de la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), mencionó que no ha tenido contacto con Jean Deza y Yuriel Celi para que lleguen al equipo. Destacó también que le tiene un cariño especial a Deza.

“Todos sabemos de las condiciones de Jean, es un chico al que uno le tiene un cariño especial, acá hizo las cosas muy bien, alcanzó un nivel importante y fue a Alianza. De ahí ha tenido inconvenientes y me sorprendió las declaraciones de su retiro pero yo no he hablado con él. Hemos escuchado que quiere venir pero yo estoy centrando en armar un grupo humano que nos permita alcanzar nuestras metas. No voy a negar las condiciones pero eso ya pasaría por un consenso, no se puede ayudar a nadie que no se quiera ayudar a sí mismo. Me genera tristeza que él haya decidido no jugar”, comentó el experimentado entrenador peruano.

También habló sobre su regreso a UTC como entrenador: “Cajamarca es un lugar especial en mi vida, en mi profesión y el Señor sabe lo que hace y estamos de vuelta. Ilusionado, feliz, contento y esperemos formar un buen grupo humano que nos permita conseguir todas las metas que nos hemos trazado como equipo, como club y con la ilusión del pueblo de Cajamarca”.

Sobre Yuriel Celi le preguntaron y el respondió que recién se enteró que ya no forma del equipo: “Lo de Celi recién ayer me enteré que ha quedado desvinculado de su equipo, no hemos tenido ninguna conversación”.