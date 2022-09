Deza y su consejo para Reyna: “Cuídate y rodéate de buenas personas”

Jean Deza, delantero de ADT de Tarma, habló del gran momento que vive Bryan Reyna en Academia Cantolao. El joven jugador anotó para la Selección Peruana en la victoria ante El Salvador

Jean Deza, delantero de ADT de Tarma, habló del gran momento que vive Bryan Reyna en Academia Cantolao. El joven jugador anotó para la Selección Peruana en la victoria ante El Salvador. La Bicolor aplastó por 4-1 al cuadro centroamericano, a pesar de la poca oposición del rival algunos jugadores mostraron un nivel importante.

“Tiene que saberlo manejar. Ha jugado muy bien, ha hecho un gol que es importante. A mí también me tocó debutar en el 2014 o 2015 contra Inglaterra y fue un debut en lo personal bueno, como a él le ha tocado ahora. Tiene que estar tranquilo y las personas que lo rodean tienen que mentalizarse a que tiene que seguir por el mismo camino, alejarse de la noche que eso consume, y todo está en él”, comentó Deza.

En ese sentido expresó que: “Yo en su momento no lo entendía. Pensaba que con el talento iba a tapar todo, y van pasando los años y el que se va alejando de las canchas, de la selección es uno mismo, cometiendo los errores que la gente le dice que no lo haga, pero uno cree que con el talento piensa que lo va a tapar, pero solo el talento no sirve”.

Finalmente, sostuvo que: “Si tienes talento, cuidate. Rodéate de buenas personas, de tu familia que son los más importantes. No cometer los mismos errores. Creo que hay ejemplos, yo soy uno de ellos. Como dijo Reynoso, aquí en Perú hay mucho talento. Lamentablemente la prensa ha hablado bien de un jugador, se la cree, y en dos meses ya no lo volvemos a ver”.