Jean Deza: “Franco me ha dicho que me están observando”

Jean Deza, delantero de ADT, se refirió a una posible convocatoria en el futuro y habló sobre las grandes condiciones de Bryan Reyna. El jugador del cuadro de Tarma quiere hacer una buena pretemporada para ponerse al 100%.

Deza dijo lo siguiente sobre la Selección. “Franco me ha dicho que me están observando. Creo que hay que seguir trabajando de la misma manera. Yo me quiero preparar bien para el año que viene. Necesito una buena pretemporada para sacar lo mejor de mí”.

LA RECTA FINAL DEL CLAUSURA:

Además, no pasó por alto el momento de Bryan Reyna: “Yo en su momento no lo entendía. Pensaba que con el talento iba a tapar todo, y van pasando los años y el que se va alejando de las canchas, de la selección es uno mismo, cometiendo los errores que la gente le dice que no lo haga, pero uno cree que con el talento piensa que lo va a tapar, pero solo el talento no sirve”.

Finalmente, sostuvo que: “Si tienes talento, cuídate. Rodéate de buenas personas, de tu familia que son los más importantes. No cometer los mismos errores. Creo que hay ejemplos, yo soy uno de ellos. Como dijo Reynoso, aquí en Perú hay mucho talento. Lamentablemente la prensa ha hablado bien de un jugador, se la cree, y en dos meses ya no lo volvemos a ver”.

DURA DERROTA:

Cabe destacar que Sporting Cristal le ganó a ADT este jueves en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 13 del Torneo Clausura. Con la victoria, los rimenses retomaron la punta, mientras que el equipo de Franco Navarro debe buscar sumar para no complicarse con los últimos lugares.