Ramírez: “Estaba molesto conmigo mismo porque desaparecí del encuentro”

Erinson Ramírez, volante de ADT, lanzó una botella debido a la frustración, gesto que no le gustó al entrenador Franco Navarro. El cuadro de Tarma no pudo sumar ante Sporting Cristal en el Rímac. Cayeron por 4-2 en el Gallardo.

“No pasó nada malo, estaba molesto conmigo mismo porque desaparecí del encuentro y creo que Franco (Navarro) pensó que era para él, pero no fue para él. Hemos conversado en la charla y le pedí disculpas porque se vio feo, pero le dije que fue conmigo mismo”, sostuvo tras el partido.

DERROTA ANTE EL PUNTERO:

“Es muy tarde para arrepentirnos, no puedes guardar nada contra Cristal. Todo fue impotencia por desaparecer del juego. Franco me dice que todas las pelotas deben pasar por mí y en el segundo tiempo no se vio eso, pues todo fue pelotazo”, agregó.

Finalmente, se refirió a su rendimiento en el compromiso ante Cristal. “Vine al equipo para ser importante y creo que no lo estoy siendo”.

DISTINTOS OBJETIVOS:

Sporting Cristal le ganó a ADT este jueves en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 13 del Torneo Clausura. Con la victoria, los rimenses retomaron la punta. Por su parte el equipo de Franco Navarro debe buscar sumar para no complicarse con los últimos lugares.