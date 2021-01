Di María: “Pude ir al Barça y jugar con Messi”

El delantero Ángel Di María habló sobre la posibilidad de jugar con Messi en un club: “No sé qué puede llegar a pasar, pero me encantaría y sería muy feliz”.

Ante los rumores de una posible llegada de Lionel Messi al PSG, Ángel Di María se pronunció en un programa deportivo de TyC Sports sobre esta posible situación. Incluso, Angelito salió a dar su explicación sobre su respuesta distinta al resto de sus compañeros.

Todos sus compañeros, no dudaron en decir que preferían ganar la final del mundial. Sin embargo, Di María sorprendió a todos, al admitir que prefería perder la final pero poder jugar, una respuesta que ha levantado polémica en Argentina.

Jugar con Messi en un club: “Tuve, en su momento, chances de ir al Barcelona y no se pudo. Parece que hay otra chance, pero a mí se me termina el contrato acá. No sé qué puede llegar a pasar, pero me encantaría y sería muy feliz. Tuve la posibilidad de jugar con Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. Jugar con Leo… podría retirarme tranquilamente”.

“Siempre tuve la ilusión de jugar con él en un equipo. Cada vez que vamos a la Selección se me hace muy poco. Siempre tuve la ilusión de jugar con él, tenerlo todos los días”.

La frase de la mujer de Di María: El Fideo reveló una frase que le dijo su esposa ante esta chance, mientras aguarda su renovación: “Mi mujer me dijo ‘si llega a venir Leo, nos quedamos por lo menos y le hacés el asado’. Ya con eso te digo todo”. Asimismo, confirmó que sería un sueño: “Sería lo máximo. No podría pedirle nada más en el fútbol”.