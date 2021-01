Oblak: “Sería bonito jugar con Messi”

El portero Jan Oblak valoró la gran temporada del Atlético de Madrid : “Hay que seguir así, pero queda mucho hasta el final”.

El meta del Atlético de Madrid, Jan Oblak, fue el gran protagonista del programa El Larguero de la Cadena SER. El meta esloveno aseguró sentirse muy contento en el club, donde considera que puede ganar títulos. Además, echó la vista atrás para recordar lo difícil que fue su primera temporada en el equipo rojiblanco.

Buen nivel en Liga: “De momento estamos bien. Hemos empezado fuerte la temporada. No somos favoritos, sino candidatos. Hay que seguir así, pero queda mucho hasta el final. Ojalá podamos continuar hasta el final para pelear el título”.

La importancia de su padre: “Mi padre era portero y yo quería imitarlo. Seguramente era mejor que yo. Era muy bueno y siempre ha jugado al fútbol en nuestra ciudad. Desde pequeño quería ser como él”.

Otros deportes: “Muchos días iba a entrenar con la bicicleta, pero nunca he pensado en ser ciclista. Me encanta el deporte y también el baloncesto. Mi hermana es jugadora de baloncesto en Praga. La NBA me gusta y miro los resultados. Sigo a Doncic y no me sorprende su nivel”.

Cambio de juego en el Atleti: “Estamos jugando de una manea diferente. Pero el Atlético siempre va a ser Atlético con esa ambición. Estamos mejorando en juego. Tenemos un buen equipo hace dos años hubo salidas. El sistema lo hemos cambiado un poco, aunque aún podemos jugar en 4-4-2. Todo el equipo tiene que defender bien. Este sistema con tres nos ayuda en salida de balón y tenemos algo más de posición y para la gente quizá jugamos un poco más bonito. Para mí no existe juego bonito, yo quiero ganar. Lo importante es mirar a la tabla y ver dónde estás”.

¿Un nuevo ‘Zamora’?: “No pienso en eso. Es un premio bonito de todo el equipo. Si el equipo no está bien el portero lo tiene difícil es como un delantero a la hora de hacer goles. Al final piensas en no encajar. ¿Me tiran mucho? Depende del partido. Durante estos años he tenido trabajo y eso depende del partido y de cómo estamos en el campos. Mi trabajo es parar. La concentración es muy importante y es la clave de cualquier portero. Puedes ser rápido pero si no estás concentrado es difícil. Siempre tienes que estar pendiente de todo”.

Posibles mejoras: “Puedo mejorar en todo. Los penaltis es un poco de suerte y el cómo los tiran porque a veces lo haces bien, pero si lo lanzan perfecto… ¿El juego de pies? Estamos jugando más y eso me gusta. Tengo que demostrar que este aspecto se me da bien. Depende de muchos factores como lo que pida el míster, juego del equipo…”.

Primera temporada difícil: “Mi primera temporada fue complicada. Empezó jugando Miguel y muy bien. Se mantuvo en la portería, yo tuve la oportunidad en Champions y encajé tres goles. Es verdad que no paré nada, pero no hice nada mal. Me cayeron muchísimos palos y me esperaba una temporada difícil. Pero esto es fútbol y cambia. Tienes que estar fuerte. Miguel hizo una temporada espectacular. Siempre tenía ganas de demostrar a la gente que no era tan malo. Hubiera sido una pena que me hubiesen vendido y no demostrar mi nivel”.

Elogio de Simeone: “Es el Messi de los porteros”: “Gracias a Simeone por opinar de mí así, para mí Messi es el mejor jugador. Estoy haciendo lo mejor para sacar buenos resultados. Hay muchos porteros con gran nivel, yo valoro mucho la regularidad a lo largo de los años. Simeone es un gran entrenador. Es muy difícil estar tantos años en un mismo club”.

Champions: “En la Champions he tenido la peor derrota que recuerdo. No sé si ganaré la Champions. Cada temporada te da la oportunidad de ganarlo. Cuando inicie la temporada todos estamos en el mismo punto con la fase de grupos. Ojalá tengamos la oportunidad de ganarlo. No habría nada más bonito que levantar una Champions con el Atlético”.

Suárez: “Está demostrando el gran jugador que es. Nos ha ayudado muchísimo. Estamos felices que el Barcelona le haya dejado venir. Me sorprendió que el Barça dejase a Suárez irse. Era una decisión del club y yo estoy feliz porque le han dejado venir al Atlético. Ojalá siga así y al final de la temporada levantemos algún título con goles de él”.

Futuro: “Tengo contrato aquí y no he hablado de interés de otros equipos. Es tema de mi representante. Me he callado porque siempre he visto que podemos hacer algo más. Las ganas esas que he tenido de levantar aquí títulos ha hecho que me haya quedado. Un jugador al final juega donde quiere. De momento, eso no ha llegado y estoy aquí. Nunca sabemos dónde estaremos. Mira la situación en la que estamos. Hay muchas cosas que cambian de un día para otro. Me siento uno de los líderes no sólo en el campo sino si hay que decir algo a algún directivo”.

Jugar con Messi: “Sería más fácil jugar con él que contra él. Sería bonito. Juega por todos los lados y por eso es el mejor porque puede hacer cosas por cualquier lado. Cristiano es un delantero increíble que también puede hacer gol. Ellos han sido los mejores a los que me he enfrentado yo”.

João Félix: “Si quiere puede ser el mejor. Tiene cosas increíbles. Una técnica increíble y un tiro potente. Es joven tiene que escuchar al entrenador y hacer lo que se le pide. Cuando hace su partido al final hace la diferencia. Ojalá pueda jugar así”.