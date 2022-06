‘Dibu’ Martínez sobre Redmayne: “Hizo lo que tenía que hacer”

El portero de la Selección Argentina, ‘Dibu’ Martínez, habló sobre el arquero australiano que venció a Perú en los penales del repechaje

La Selección Peruana no pudo conseguir su pase al Mundial de Qatar 2022 y es gran parte por la actuación del arquero Andrew Redmayne, portero que ingreso para la tanda de penales y que se hizo revuelo por sus ‘bailes’ ante los rivales. Ante esto, Emiliano ‘Dibu’ Martínez manifestó su opinión con ESPN y dijo lo siguiente:

“Es su técnica y su táctica. Clasificó al Mundial. Vi que lo criticaron por hacer eso, por tirarle la botella a Gallese y son técnicas del momento. Hoy Australia está en el Mundial. Yo no lo haría, hizo lo que tenía que hacer para mandar a su país al Mundial. Lo hizo perfectamente bien”, declaró el campeón de América con Argentina.

Por último, el guardameta del Aston Villa indicó que él no emplearía esa forma cuando le toque estar bajo los tres palos:

“Son técnicas en el momento y hoy Australia está en el Mundial. Yo no lo haría, pero hay cosas que yo hice que otros no harían. Todos hablan para los penales, justo me escucharon porque no había nadie en la tribuna de atrás (Copa América 2021)”, culminó.