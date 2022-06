Tite sobre ofertas antes de Rusia 2018: “Querían hablar del Real Madrid"

El técnico de la Selección Brasileña, Tite, reconoció en entrevista que lo contactaron clubes europeos antes del mundial de 2018

Revelador. El estratega de la ‘Canarinha’, Tite, compartió con The Guardian que en la previa de la Copa del Mundo de Rusia 2018, clubes como el Real Madrid lo buscaron para que asumiera el cargo como director técnico:

“Justo antes del Mundial de 2018 ellos (el Real Madrid) me dijeron que querían hablar y yo dije ‘no, no hablo, no te acerques’”, declaró el seleccionador brasileño.

“Quiero estar en paz conmigo mismo y con mi trabajo. Estoy haciéndolo a mi mejor nivel. Cuando haces algo en paralelo, no se hace al máximo y yo no puedo hacer eso. Antes del Mundial de Rusia recibí ofertas de Real Madrid, PSG y Sporting. Pero yo no quería eso. Quiero ganar la Copa del Mundo. Después del Mundial, decidiré mi futuro.”, agregó campeón de la Copa América 2019.

Por último, la cabeza al mando de la Selección de Brasil aclaró que, si bien rechazó todas esas ofertas en su momento, no descarta reconsiderar su futuro después de Qatar 2022.

“Si ganas la Copa del Mundo, tu mercado está totalmente abierto. Puedes elegir. No voy a mentir: mi idea es no trabajar en Brasil. Quiero pasar un año sabático y poder estudiar. Sin responsabilidad, porque esta responsabilidad es muy grande. Si viene algo de fuera, veremos qué pasa. Ahora tengo la responsabilidad y la alegría de ser el entrenador de la Selección. No voy a hablar con nadie”, culminó.